На Донбасі 27 липня з 00.01 діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. Командувач Об’єднаних сил напередодні підписав відповідний наказ.

У штабі ООС відзначають, що цей наказ відповідає справжнім заходам, які визначила Тристороння контактна група за підсумками засідання 22 липня.

Дотримання тиші на Донбасі є однією з умов для зустрічі в нормандському форматі.

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Серед ухвалених ТКГ заходів – заборона на наступальні дії, на відкриття вогню, розміщення важких озброєнь в населених пунктах, застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Водночас у разі наступу ворога вогонь у відповідь допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом керівництва.

Під час телефонної розмови 26 липня з Володимиром Зеленським президент Росії Володимир Путін підтримав заходи щодо режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: ООС