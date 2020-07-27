Ув’язнені в Ужгородському СІЗО, порушуючи правила перебування в одиночних камерах, влаштували спільне застілля з елітним алкоголем.

Фотографії, на яких фігурує Євген Дребітко на прізвисько “Женя Білий”, який проходить у справі про наїзд на поліцейського та вимагання в Ужгороді, опублікував журналіст Віталій Глагола.

За його словами, свої “райські” будні ув’язнені зняли самі. На фото видно, що вечерю чоловіки запивали ірландським віскі та чеським пивом.

Не відмовляють ув’язненим в Ужгородському СІЗО і у користуванні телефонами з інтернетом, додав журналіст.

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”Рай” в Ужгородському СІЗО: журналіст показав застілля ув’язнених з елітним алкоголем / 4 фотографии

Платні камери СІЗО

Мін’юст днями запустив послугу подарункового сертифіката на користування платними камерами в СІЗО.

На сайті відомства можна обрати кількість днів та слідчий ізолятор, в якому ув’язнений отримає камеру з поліпшеними умовами утримання.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, гроші від платних камер СІЗО підуть на ремонт безкоштовних камер.

Фото: Віталій Глагола