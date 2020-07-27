“Рай” в Ужгородському СІЗО: журналіст показав застілля ув’язнених з елітним алкоголем

Ув’язнені в Ужгородському СІЗО, порушуючи правила перебування в одиночних камерах, влаштували спільне застілля з елітним алкоголем.
Фотографії, на яких фігурує Євген Дребітко на прізвисько “Женя Білий”, який проходить у справі про наїзд на поліцейського та вимагання в Ужгороді, опублікував журналіст Віталій Глагола.
За його словами, свої “райські” будні ув’язнені зняли самі. На фото видно, що вечерю чоловіки запивали ірландським віскі та чеським пивом.
Не відмовляють ув’язненим в Ужгородському СІЗО і у користуванні телефонами з інтернетом, додав журналіст.
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Платні камери СІЗО
Мін’юст днями запустив послугу подарункового сертифіката на користування платними камерами в СІЗО.
На сайті відомства можна обрати кількість днів та слідчий ізолятор, в якому ув’язнений отримає камеру з поліпшеними умовами утримання.
За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, гроші від платних камер СІЗО підуть на ремонт безкоштовних камер.
Фото: Віталій Глагола