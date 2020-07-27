РФ у Криму розгорнула військові штаби для активних бойових дій – РНБО

У Криму російська влада розгорнула військові штаби і мобілізаційну базу, які можуть використовуватися під час бойових дій.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос.

– Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання може перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці це вже що – початок агресії, – зазначив Кривонос.

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Проте він додав, що Україна готова до будь-яких загроз: Генштаб розробляє відповідні плани, а військові відпрацьовують все на навчаннях.

– Всі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання. І ці плани існують. І наші війська також проходять навчання і підготовку з протидії, – підкреслив Сергій Кривонос.

Перевірка боєготовності РФ на кордоні з Україною

Міністерство закордонних справ України відреагувало на раптову перевірку Росією своєї боєготовності на кордоні з Україною.

За словами заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, такий крок Росії розглядають як погрозу силою.