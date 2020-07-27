Як триває процес одужання від коронавірусу в Україні

Пандемія Covid-19 різною мірою торкнулася кожного, а про симптоми коронавірусу щодня з’являється все більше нової інформації.

Під час перегляду статистики в Україні не всі замислюються про те, що після хвороби на пацієнтів чекає тривалий період одужання.

Факти ICTV вирішили дізнатися, чому період реабілітації після коронавірусу може затягнутися надовго і як почувають себе пацієнти, які перехворіли на Covid-19.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Одесит Максим Головкін захворів на коронавірус на початку березня, перебуваючи у США. Першим симптомом стала підвищена температура, а після прильоту в Україну він відчув недомагання у правому боці.

Після обстежень Максиму поставили діагноз двостороння пневмонія.

Згодом у своїх соцмережах хлопець повідомив, що через 50 днів після початку самоізоляції тест показав негативний результат.

Однак після одужання у хлопця залишилося декілька симптомів.

– З моменту хвороби пройшло вже чотири місяці. У мене залишилися фіброз у легенях та порушення терморегуляції. Якщо у кімнаті тепло, у мене відразу підніметься температура, і навпаки – там, де холодно, вона знижуватиметься. Тобто, мій організм перестав регулювати температуру на рівні 36,6°.

Максиму сказали, що це – ускладнення від запалення легень. Також у нього з’явилася хронічна втома.

– Лікарі прогнозують, що ці симптоми зникнуть не раніше, ніж через рік. Фіброз мені порадили лікувати в Швейцарії, але зараз це фізично неможливо, тому що кордони закриті. Щодо терморегуляції, вона має зникнути сама.

Хлопець також відреагував на поширену думку про те, нібито коронавірус – це чиясь хитра змова.

– Можу сказати точно, що коронавірус таки існує. Хворів я, хворіли члени моєї родини. Двоє знайомих (віком до 40 років), на жаль, вірус не здолали.

Максим переконаний, що все залежить від того, наскільки організм людини пристосований і готовий до боротьби з вірусом.

Відомий інфекціоніст Вадим Арістов прогнозує, що у частини пацієнтів з Covid-19 реабілітація може затягнутися на місяці та навіть роки.

– Covid-19 – це хвороба, яка викликає системні зрушення в людському організмі. Наразі науковці не мають точної відповіді, якою має бути реабілітація після коронавірусу.

Він зауважив, що на один день перебування в реанімації хворого на Covid-19 – 7 днів реабілітації. Пацієнти можуть перебувати в реанімації від 3 до 6 тижнів.

Процес одужання від коронавірусу майже повністю співпадає із синдромом хронічної втоми. У свою чергу це може спричинити появу гострого респіраторного дистрес синдрому.

Серед головних симптомів, які можуть залишитися після одужання від коронавірусу, інфекціоніст виділив:

ускладнене дихання;

відчуття слабкості під час довгої ходьби чи бігу;

зміни неврологічного стану (туман в голові, неуважність, швидка втомлюваність);

психічні порушення (посттравматичний стресовий розлад, напади депресії, тривожність).

Також можуть з’явитися зміни в роботі легенів, нирок, печінки та серця, що напряму пов’язано із запаленням.

– Якщо людина, яка одужала від Covid-19, не пройде потрібної реабілітації, є великі шанси, що в майбутньому вона не зможе займатися розумовою працею. Важливо розуміти, що реабілітацією пацієнтів мають займаютися не інфекціоністи, а неврологи та реабілітологи.

Обговорюючи летальні випадки, Вадим Арістов наголосив, що більшість становлять літні люди із діабетом, легеневими та серцевими захворюваннями, онкозахворюваннями та особливостями імунної системи.

– Більшість пацієнтів із довготривалою реабілітацією, скоріше за все, мали певні особливості у роботі нервової системи або імунітетом ще до захворювання.

Про те, чи з’являється імунітет у людей, що перехворіли на коронавірус, на думку Арістова, говорити ще зарано. Низка досліджень спростовує цю теорію, однак для точних висновків має пройти більше часу.

Фото: ma777kc, Vadym Aristov