Похорон Муси Сулейманова: у Криму ховають дитину

27 липня в Строганівці в анексованому Росією Криму ховають 3-річного сина політв’язня Руслана Сулейманова
3-річний Муса Сулейманов був знайдений мертвим у зливній ямі біля будинку.
Батько дитини на похоронах не був присутній.
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З 28 березня він перебуває під вартою. Його звинувачують у причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в РФ.
Смерть Муси Сулейманова
24 липня Муса Сулейманов зник у рідному селі Строганівка під Сімферополем. На його пошуки кинулися правоохоронці, кінологи та волонтери.
За фактом вбивства малолітнього було порушено кримінальну справу.
26 липня його знайшли мертвим у зливній ямі біля будинку.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про необхідність у залученні фахівців з метою встановлення об’єктивних причин і обставин смерті дитини.
Джерело: Кримська солідарність
Фото: Кримська солідарність