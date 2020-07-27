Похорон Муси Сулейманова: у Криму ховають дитину

27 липня в Строганівці в анексованому Росією Криму ховають 3-річного сина політв’язня Руслана Сулейманова

3-річний Муса Сулейманов був знайдений мертвим у зливній ямі біля будинку.

Батько дитини на похоронах не був присутній.

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З 28 березня він перебуває під вартою. Його звинувачують у причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в РФ.























У Криму ховають 3-річного сина політв’язня Сулейманова / 6 фотографий

Смерть Муси Сулейманова

24 липня Муса Сулейманов зник у рідному селі Строганівка під Сімферополем. На його пошуки кинулися правоохоронці, кінологи та волонтери.

За фактом вбивства малолітнього було порушено кримінальну справу.

26 липня його знайшли мертвим у зливній ямі біля будинку.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про необхідність у залученні фахівців з метою встановлення об’єктивних причин і обставин смерті дитини.

Джерело: Кримська солідарність

Фото: Кримська солідарність