27 липня коронавірус в Києві зафіксували у 70 осіб. За останню добу ніхто не видужав, летальних випадків від ускладнень викликаних коронавірусом також немає.

Захворіли:

25 жінок віком від 22 до 63 років;

39 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;

3 дівчинки від 6 до 9 років та 3 хлопчики від 3 до 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13, у Дарницькому – 12 та в Солом’янському районі – 9 випадків.

Станом на 27 липня в Києві на коронавірус захворіли 7 690 осіб. У лікарні з підозрами на Covid-19 звернулися 16 616 пацієнтів.

За весь час пандемії вилікувалися 2 748 осіб. Померли 129 пацієнтів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Наразі Київ займає друге місце в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Найбільше випадків фіксують у Львівській області – 8 952.

У Київській області коронавірус зафіксували у 3 548 осіб.

Статистика коронавірусу в Україні на 27 липня говорить про те, що зафіксовано 65 656 випадків Covid-19. За добу захворіли 807 осіб. У країні 1 616 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.