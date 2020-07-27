У радника Трампа підтвердили коронавірус – Bloomberg

Радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн захворів на коронавірус.

Один з наближених чиновників Дональда Трампа з кінця минулого тижня перебуває вдома, повідомило агентство Bloomberg.

О’Браєн заразився коронавірусом після сімейного обіду і самоізолювався вдома.

Водночас він продовжує працювати у Раді національної безпеки та виконує більшу частину своєї роботи онлайн.

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У Білому домі не коментують цю інформацію.

О’Браєн став найвищим посадовцем адміністрації Трампа, який підхопив коронавірус. Нині невідомо чи мав він контакти із Трампом.

Трамп закликає носити маски

Президент США Дональд Трамп наразі вважає, що носіння захисної маски є проявом патріотизму. Але раніше він відмовлявся носити її та заявляв, що він схожий на героя вестерна.

На запитання, чому він не використовує засоби захисту, Трамп відповів, що абсолютно усі, хто підходить до нього, проходять обов’язкове тестування на Covid-19.