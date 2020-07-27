Між Угорщиною та Україною виник мовний конфлікт. Усе пов’язано з тим, що на території Закарпаття проживає частина угорців, діти яких ходять в українські школи.

Фактично від початку незалежності уряд не займався питанням української освіти у тому регіоні. Більшість шкіл у Закарпатті фінансується Угорщиною і все навчання проходить угорською.

Три роки тому уряд України спробував змінити ситуацію і Верховна Рада ухвалила закон про освіту, у якому усі без винятку школи зобов’язані викладати українською з 5 класу.

Закон викликав обурення сусідів і під їхнім тиском Україна його змінила. Але попри суттєві поступки, Будапешту цього виявилось замало і угорські чиновники запропонували зробити вивчення української мови на Закарпатті факультативним.

Угорщина видає українцям у Закарпатті свої паспорти, погрожує Україні обмежити зближення з ЄС та блокує засідання України-НАТО.

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Цей конфлікт викликав обурення наших громадян, які бачать схожість у діях угорців із росіянами, які ведуть війну на Сході України.

Тим паче, що конфлікт із Києвом зручний Будапешту для відносин з Москвою. Угорщина бере участь у газових проектах Росії, таких як Турецький потік. І на додачу до того, росіяни будують там нові енергоблоки для єдиної атомної станції в державі.

На перший погляд дії Угорщини нагадують Росію, яка паспортизує абхазів у Грузії, мешканців Придністров’я у Молдові чи Донбасу в Україні. Проте політологи вважають, що українських угорців наврядчи використовують для перерозподілу кордонів. Та і вони самі не проти вивчати українську мову.

Але на Закарпатті все ж не обходиться без конфліктів. Нещодавно там група громадян України збирала підписи на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору, згідно з яким у 1920 році від Королівства Угорщина відійшла частина земель сучасної Закарпатської області.

Для анкетування вони надрукували бюлетені, які містили заклики до порушення територіальної цілісності України, повідомили у Службі безпеки України.