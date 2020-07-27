В Одесі відкривають прийом пацієнтів у лікарні другої черги через спалах коронавірусу. За останній місяць у місті спостерігається зростання захворюваності – за тиждень в середньому фіксують близько 160 випадків інфікування.
В Україні за добу зафіксували 807 випадків Covid-19, що на 213 менше, ніж було у неділю. Загальна цифра хворих на коронавірус збільшилась до 65 656 випадків. Водночас за добу вилікувались 315 людей.
Серед антилідерів – Львівська область, Київ та Закарпаття.
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У Збройних силах України за минулу добу виявили 2 нових випадки коронавірусної хвороби, загалом хворіє 156 осіб.
Коронавірус у Києві
27 липня коронавірус у Києві виявили у 7 690 осіб. За добу захворіло ще 70 киян.
Спалах зафіксували у гуртожитку Київського політехнічного інституту ім. Сікорського. Тут захворіло 52 студента.
Карантин в Україні
27 липня в Україні до послаблення карантину не готові шість областей. Зі списку в порівнянні з минулою добою вибули три регіони.
Спалах Covid-19 зафіксували у центральному офісі Державного лісового агентства. Інфекцію підтвердили у трьох працівників.
У зв’язку із зростанням захворюваності в Одесі цього тижня відкриють медустанови другої черги для пацієнтів з коронавірусом.
Нідерланди ввели обсервацію
У Нідерландах ввели двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де було зафіксовано велику кількість хворих на коронавірус. У списку є Україна.
Заходи необхідні для тих громадян, які повертаються з країн з помаранчевим і червоним кодом.
Також самоізоляції необхідно буде дотримуватися і тим громадянам, у яких немає симптомів коронавірусу.