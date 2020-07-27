Учасники українського творчого колективу Mozgi назвали місця для відпочинку в Україні влітку 2020 року.

За словами Вадима Федорова (творчий псевдонім – Дядя Вадя), кожен українець має відвідати озеро Бучак Канівського району Черкаської області.

– Це чарівне місце. Я думаю, там варто побувати кожному, – відзначив Вадим Федоров.

А ось Олексій Загородній (творчий псевдонім – Позитив) порадив відвідати Закарпаття.

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– Мені дуже подобається Закарпаття, чудове місце для кемпінгу, – додав він.

Олексій Потапенко (творчий псевдонім – Потап) назвав річку Десну. Свій вибір він пояснив оригінально.

– Зараз чудово поїхати на річку Десну – підлікувати ясно, – пожартував репер.

Відпочинок в Україні 2020

Через пандемію коронавірусу та карантин більшість курортів поки залишаються недоступними для українців. Але вони можуть подорожувати рідною країною та відкривати для себе її природні та архітектурні об’єкти.

В Україні є морські курорти, серед яких – Одеса, Затока, Залізний Порт та Кирилівка, а також Карпати – рай для поціновувачів походів до гір та активного відпочинку.

Детальну інформацію про відпочинок в Україні 2020, цікаві місця та ціни шукайте в матеріалах Фактів ICTV.