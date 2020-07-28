Карантин в Україні - головні новини 28 липня 2020

В Україні не покращується епідситуація: 28 липня в країні знову зафіксували великий добовий приріст хворих на коронавірус. Нові випадки інфікування є і серед нардепів – захворів член партії Слуга народу Данило Гетманцев.

Водночас країна не поспішає виходити з карантину: заходи продовжені до кінця літа, хоча деякі послаблення у різних сферах спостерігаються.

У вівторок, 28 липня, коронавірус підтвердили у 66 575 осіб, за добу – 919 нових випадків.

Найскладніша епідситуація традиційно у Львівській (9 099 випадків), Чернівецькій (5 692 випадки) та Рівненській (5 784 випадки) областях.

Не покращується епідситуація і в столиці: загалом у Києві – 7 800 підтверджених випадків інфікування Covid-19, за добу – 110 нових.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі міста – 1 277 хворих.

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Випадок захворювання на коронавірус підтвердили і серед нардепів: захворів член партії Слуга народу і глава парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Водночас в ООН розповіли, що майже 90% випадків інфікування Covid-19 фіксують у жителів великих міст. У великих населених пунктах люди частіше і помирають від вірусу.

– Згідно з наявними показниками, погана якість повітря пов’язана з вищим рівнем смертності від коронавірусу, – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, потрібно звертати увагу на питання екології.

Попри складну епідситуацію, в Україні відновлюють роботу установ і рух транспорту.

Так, з 1 серпня повинні запрацювати дитячі табори, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Але їх відкриють лише в тих регіонах, де фіксується поліпшення ситуації.

А в Укрзалізниці заявили про відновлення руху ще 17 потягів. Вони курсуватимуть у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській і Хмельницькій областях.

Коронавірус в Україні

За час пандемії в Україні від коронавірусу померло 1 629 осіб, за добу – 13 пацієнтів.

Водночас одужати вдалося 36 744 українцям, за добу – 622 людям.

За статистикою, в Україні на коронавірус частіше хворіють жінки, ніж чоловіки.