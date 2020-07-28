Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 28 липня коронавірус у Києві виявили у 7 800 осіб. За добу захворіло ще 110 киян.
Захворіли:
- 45 жінок у віці від 18 до 81 років
- 59 чоловіків віком від 19 до 71 років
- дві дівчинки – 11 і 15 років і чотири хлопчики від двох до шести років.
У лікарні столиці госпіталізували дев’ять пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 615;
- Дарницький – 1 277;
- Деснянський – 963;
- Дніпровський – 902;
- Оболонський – 670;
- Печерський – 769;
- Подільський – 509;
- Святошинський – 649;
- Солом’янський – 768;
- Шевченківський – 678.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 28 липня
За статистикою коронавірусу в Україні 28 липня хвороба зафіксована у 66 575 осіб. За добу-919.
У країні 1 629 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.
36 744 пацієнтів одужали, за добу-622.