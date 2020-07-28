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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на ранок 28 липня коронавірус у Києві виявили у 7 800 осіб. За добу захворіло ще 110 киян.

Захворіли:

  • 45 жінок у віці від 18 до 81 років
  • 59 чоловіків віком від 19 до 71 років
  • дві дівчинки – 11 і 15 років і чотири хлопчики від двох до шести років.

У лікарні столиці госпіталізували дев’ять пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 615;
  • Дарницький – 1 277;
  • Деснянський – 963;
  • Дніпровський – 902;
  • Оболонський – 670;
  • Печерський – 769;
  • Подільський – 509;
  • Святошинський – 649;
  • Солом’янський – 768;
  • Шевченківський – 678.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 28 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 28 липня хвороба зафіксована у 66 575 осіб. За добу-919.

У країні 1 629 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

36 744 пацієнтів одужали, за добу-622.

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