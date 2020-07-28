Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 28 липня коронавірус у Києві виявили у 7 800 осіб. За добу захворіло ще 110 киян.

Захворіли:

45 жінок у віці від 18 до 81 років

59 чоловіків віком від 19 до 71 років

дві дівчинки – 11 і 15 років і чотири хлопчики від двох до шести років.

У лікарні столиці госпіталізували дев’ять пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 615;

Дарницький – 1 277;

Деснянський – 963;

Дніпровський – 902;

Оболонський – 670;

Печерський – 769;

Подільський – 509;

Святошинський – 649;

Солом’янський – 768;

Шевченківський – 678.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 28 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 28 липня хвороба зафіксована у 66 575 осіб. За добу-919.

У країні 1 629 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

36 744 пацієнтів одужали, за добу-622.