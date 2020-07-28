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Факти / Україна / Політика

Народний депутат Данило Гетманцев захворів на коронавірус

Данило Гетманцев, який є народним депутатом від партії Слуга народу і главою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нардеп зазначив, що тест на Covid-19 здав вчора, але від кого міг заразитися не знає. Усіх, хто контактував з ним від понеділка, Гетманцев також попросив зробити тест.

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Останнім часом більше ніхто з депутатів не повідомляв про зараження Covid-19. А от минулого тижня мер Слов’янська Вадим Лях захворів на коронавірус.

Однак він повідомив, що почувається добре і перебуває під наглядом медиків.

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