За першу добу перемир’я на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинння вогню. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших захисників немає.

Противник відкривав вогонь у районі Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Південного бойовики обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще одну провокацію зафіксували неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів бойовики встановили три протипіхотні міни ПОМ-2.

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У штабі ООС запевнили, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника.

Також додали, що на ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксували.

Режим повного припинення вогню на Донбасі почався 27 липня. Однак цього ж дня бойовики порушили тишу, відкривши вогонь по підрозділу 36-го окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Українські позиції обстріляли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Джерело: ООС