Коронавірус в Україні 28 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

За даними моніторингової системи РНБО, в Україні 28 липня зафіксували 919 випадків коронавірусу, загалом за весь час епідемії Covid-19 зафіксували в 66 575 хворих.

Померло від ускладнень 13 пацієнтів, загальна чисельність смертей становить 1 629 осіб. Одужало за добу 622 людини, загалом 36 744 українці.

Нині продовжують лікуватися 28 202 людей.

28 липня захворіла 61 дитина, а також 55 медичних працівників, госпіталізовано 206 людей.

Найбільше випадків Covid-19:

Львівська область – 147;

Київ – 110;

Івано-Франківська область – 103.

Рівень летальності становить 2,5%. Здійснили 26 126 тестів на коронавірус за добу. З них ПЛР-тестування пройшли 12 655, а також 13 471 дослідженнь провели методом ІФА.

Коронавірус по областях

Вінницька область — 2 627 випадків;

Волинська область — 3 648 випадків;

Дніпропетровська область — 1 334 випадки;

Донецька область — 852 випадки;

Житомирська область — 1 744 випадки;

Закарпатська область — 4 940 випадків;

Запорізька область — 753 випадки;

Івано-Франківська область — 4 224 випадки;

Кіровоградська область — 697 випадків;

Київ — 7 800 випадків;

Київська область — 3 590 випадків;

Львівська область — 9 099 випадків;

Луганська область — 121 випадок;

Миколаївська область — 562 випадки;

Одеська область — 3 031 випадок;

Полтавська область — 401 випадок;

Рівненська область — 5 784 випадки;

Сумська область — 454 випадки;

Тернопільська область — 2822 випадки;

Харківська область — 3 478 випадків;

Херсонська область — 221 випадок;

Хмельницька область — 1 069 випадків;

Чернівецька область — 5 692 випадки;

Черкаська область — 906 випадків;

Чернігівська область — 726 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Індекс самоізоляції:

Київ – 22.73%;

Львів – 20.06%;

Івано-Франківськ – 19.33%;

Вінниця – 17.64%;

Ужгород – 16.14%.

Коронавірус 27 липня

27 липня в Україні впав добовий приріст підтверджених випадків коронавірусу і становив 807 випадків на добу. Усього зафіксували 65 656 хворих з початку пандемії.

За добу ніхто не помер, водночас загальний показник смертності становив 1 616 людей, які померли від ускладнень. Рівень летальності складає 2,5%.

36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315.