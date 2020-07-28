Коронавірус в Україні 28 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

За даними моніторингової системи РНБО, в Україні 28 липня зафіксували 919 випадків коронавірусу, загалом за весь час епідемії Covid-19 зафіксували в 66 575 хворих.
Померло від ускладнень 13 пацієнтів, загальна чисельність смертей становить 1 629 осіб. Одужало за добу 622 людини, загалом 36 744 українці.
Нині продовжують лікуватися 28 202 людей.
28 липня захворіла 61 дитина, а також 55 медичних працівників, госпіталізовано 206 людей.
Найбільше випадків Covid-19:
- Львівська область – 147;
- Київ – 110;
- Івано-Франківська область – 103.
Рівень летальності становить 2,5%. Здійснили 26 126 тестів на коронавірус за добу. З них ПЛР-тестування пройшли 12 655, а також 13 471 дослідженнь провели методом ІФА.
Коронавірус по областях
- Вінницька область — 2 627 випадків;
- Волинська область — 3 648 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 334 випадки;
- Донецька область — 852 випадки;
- Житомирська область — 1 744 випадки;
- Закарпатська область — 4 940 випадків;
- Запорізька область — 753 випадки;
- Івано-Франківська область — 4 224 випадки;
- Кіровоградська область — 697 випадків;
- Київ — 7 800 випадків;
- Київська область — 3 590 випадків;
- Львівська область — 9 099 випадків;
- Луганська область — 121 випадок;
- Миколаївська область — 562 випадки;
- Одеська область — 3 031 випадок;
- Полтавська область — 401 випадок;
- Рівненська область — 5 784 випадки;
- Сумська область — 454 випадки;
- Тернопільська область — 2822 випадки;
- Харківська область — 3 478 випадків;
- Херсонська область — 221 випадок;
- Хмельницька область — 1 069 випадків;
- Чернівецька область — 5 692 випадки;
- Черкаська область — 906 випадків;
- Чернігівська область — 726 випадків.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Індекс самоізоляції:
- Київ – 22.73%;
- Львів – 20.06%;
- Івано-Франківськ – 19.33%;
- Вінниця – 17.64%;
- Ужгород – 16.14%.
Коронавірус 27 липня
27 липня в Україні впав добовий приріст підтверджених випадків коронавірусу і становив 807 випадків на добу. Усього зафіксували 65 656 хворих з початку пандемії.
За добу ніхто не помер, водночас загальний показник смертності становив 1 616 людей, які померли від ускладнень. Рівень летальності складає 2,5%.
36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315.