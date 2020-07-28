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Факти / Україна / Суспільство

Померло 13 людей: в Україні незначне зростання кількості випадків коронавірусу

За даними моніторингової системи РНБО, в Україні 28 липня зафіксували 919 випадків коронавірусу, загалом за весь час епідемії  Covid-19 зафіксували в 66 575 хворих.

Померло від ускладнень 13 пацієнтів, загальна чисельність смертей становить 1 629 осіб. Одужало за добу 622 людини, загалом 36 744 українці.

Нині продовжують лікуватися 28 202 людей.

28 липня захворіла 61 дитина, а також 55 медичних працівників, госпіталізовано 206 людей.

Найбільше випадків Covid-19:

  • Львівська область – 147;
  • Київ – 110;
  • Івано-Франківська область – 103.

Рівень летальності становить 2,5%. Здійснили 26 126 тестів на коронавірус за добу. З них ПЛР-тестування пройшли  12 655, а також 13 471 дослідженнь провели методом ІФА.

Коронавірус по областях

  • Вінницька область — 2 627 випадків;
  • Волинська область — 3 648 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 334 випадки;
  • Донецька область — 852 випадки;
  • Житомирська область — 1 744 випадки;
  • Закарпатська область — 4 940 випадків;
  • Запорізька область — 753 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4 224 випадки;
  • Кіровоградська область — 697 випадків;
  •  Київ — 7 800 випадків;
  • Київська область — 3 590 випадків;
  • Львівська область — 9 099 випадків;
  • Луганська область — 121 випадок;
  • Миколаївська область — 562 випадки;
  • Одеська область — 3 031 випадок;
  • Полтавська область — 401 випадок;
  • Рівненська область — 5 784 випадки;
  • Сумська область — 454 випадки;
  • Тернопільська область — 2822 випадки;
  • Харківська область — 3 478 випадків;
  • Херсонська область — 221 випадок;
  • Хмельницька область — 1 069 випадків;
  • Чернівецька область — 5 692 випадки;
  • Черкаська область — 906 випадків;
  • Чернігівська область — 726 випадків.

Коронавірус в Україні 28 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Індекс самоізоляції:

  • Київ – 22.73%;
  • Львів – 20.06%;
  • Івано-Франківськ – 19.33%;
  • Вінниця – 17.64%;
  • Ужгород – 16.14%.

Коронавірус 27 липня

27 липня в Україні впав добовий приріст підтверджених випадків коронавірусу і становив 807 випадків на добу. Усього зафіксували 65 656 хворих з початку пандемії.

За добу ніхто не помер, водночас загальний показник смертності становив 1 616 людей, які померли від ускладнень. Рівень летальності складає 2,5%.

36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315.

Джерело: РНБО

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