В СБУ перевірили вірогідність ризиків для роботи електронних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури.

Кіберспеціалісти почали вивчати ризики після того, як стався витік бази даних клієнтів компанії Cloudflare Inc.

Результати перевірки показали, що ризиків витоку немає.

За інформацією СБУ, ті IP-адреси вебресурсів, які були оприлюднені, є загальнодоступними.

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У мережі з’явилися доменні імена з IP-адресами, які були доступними в мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Було опубліковано 2,6 млн таких записів.

З’ясувалося, що ніяких ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури немає.

Витік даних стався 26 липня. Тоді в РНБО розповіли, що опублікований перелік містить реальні IP-адреси сайтів, створює загрози спрямованих на них атак.

Серед адрес було 45 записів з доменом gov.ua і більше 6,5 тис. з доменом ua, зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.