Коронавірус у Києві 28 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

28 липня коронавірус у Києві виявили у 110 осіб. Всього в столиці 7 800 випадків інфікування Covid-19.

Померли 130 киян, за добу один летальний випадок.

Вилікувалися від коронавірусу 2 118, за добу 48 осіб.

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Захворіли:

45 жінок у віці від 18 до 81 років

59 чоловіків віком від 19 до 71 років

дві дівчинки – 11 і 15 років і чотири хлопчики від двох до шести років.

У лікарні столиці госпіталізували дев’ять пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському районі – 45. В Оболонському та Дніпровському – по 14. І в Дарницькому районі – 12 випадків.

Статистика коронавірусу в Києві

Статистика коронавірусу в Києві 27 липня підтверджує 7 690 випадків інфікування.

За добу додалося 70 пацієнтів.