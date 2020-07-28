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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця відновлює рух ще 17 електричок – розклад

Укрзалізниця відновлює рух 17 маршрутів поїздів з 31 липня.

Потяги поїдуть у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.

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Відновлюється курсування потягів:

  • №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський щоденно;
  • №888/887 Київ-Волинський — Ворожба – Фастів щоденно;
  • №896/895 Київ-Волинський — Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;
  • №896/895 Конотоп — Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;
  • №896/895 Київ-Волинський — Шостка щоп’ятниці і неділю;
  • №896/895 Шостка — Київ-Волинський щопонеділка і суботу;
  • №864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський щопонеділка, п’ятницю, суботу і неділю;
  • №867 Київ — Жмеринка щоп’ятниці, суботу і неділю;
  • №868 Жмеринка — Київ щопонеділка, суботу і неділю;
  • №880/879-882/881 Київ-Волинський — Славутич — Фастів щонеділі;
  • №885 Київ — Рівне щоп’ятниці, суботу і неділю;
  • №886 Рівне — Шепетівка щоп’ятниці, суботу і неділю;
  • №870 Шепетівка — Київ щопонеділка, суботу і неділю;
  • №887/888 Коростень — Вінниця щоденно, крім понеділка;
  • №889/890 Вінниця — Коростень щоденно, крім понеділка;
  • №877 Коростень — Житомир щопонеділка;
  • №878 Житомир — Коростень щопонеділка.

Під час поїздок діють санітарні правила – обов’язкові маски та соціальне дистанціювання.

У потяги повернулась їжа

У швидкісних потягах Укрзалізниці знову можна придбати їжу та напої. Перевізник поновив послуги харчування.

Послуги розносної торгівлі у вагонах поки недоступні.

Крім того, у потягах далекого сполучення пасажири можуть придбати напої та кондитерські вироби.

Курсування потягів Україною планують повністю відновити до кінця серпня.

Джерело: Укрзалізниця

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