Укрзалізниця відновлює рух 17 маршрутів поїздів з 31 липня.

Потяги поїдуть у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.

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Відновлюється курсування потягів:

№884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський щоденно;

№888/887 Київ-Волинський — Ворожба – Фастів щоденно;

№896/895 Київ-Волинський — Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;

№896/895 Конотоп — Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;

№896/895 Київ-Волинський — Шостка щоп’ятниці і неділю;

№896/895 Шостка — Київ-Волинський щопонеділка і суботу;

№864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський щопонеділка, п’ятницю, суботу і неділю;

№867 Київ — Жмеринка щоп’ятниці, суботу і неділю;

№868 Жмеринка — Київ щопонеділка, суботу і неділю;

№880/879-882/881 Київ-Волинський — Славутич — Фастів щонеділі;

№885 Київ — Рівне щоп’ятниці, суботу і неділю;

№886 Рівне — Шепетівка щоп’ятниці, суботу і неділю;

№870 Шепетівка — Київ щопонеділка, суботу і неділю;

№887/888 Коростень — Вінниця щоденно, крім понеділка;

№889/890 Вінниця — Коростень щоденно, крім понеділка;

№877 Коростень — Житомир щопонеділка;

№878 Житомир — Коростень щопонеділка.

Під час поїздок діють санітарні правила – обов’язкові маски та соціальне дистанціювання.

У потяги повернулась їжа

У швидкісних потягах Укрзалізниці знову можна придбати їжу та напої. Перевізник поновив послуги харчування.

Послуги розносної торгівлі у вагонах поки недоступні.

Крім того, у потягах далекого сполучення пасажири можуть придбати напої та кондитерські вироби.

Курсування потягів Україною планують повністю відновити до кінця серпня.