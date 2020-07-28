Укрзалізниця відновлює рух 17 маршрутів поїздів з 31 липня.
Потяги поїдуть у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.
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Відновлюється курсування потягів:
- №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський щоденно;
- №888/887 Київ-Волинський — Ворожба – Фастів щоденно;
- №896/895 Київ-Волинський — Конотоп щоденно, крім п’ятниць і неділь;
- №896/895 Конотоп — Київ-Волинський щоденно, крім понеділків і субот;
- №896/895 Київ-Волинський — Шостка щоп’ятниці і неділю;
- №896/895 Шостка — Київ-Волинський щопонеділка і суботу;
- №864/863-866/865 Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський щопонеділка, п’ятницю, суботу і неділю;
- №867 Київ — Жмеринка щоп’ятниці, суботу і неділю;
- №868 Жмеринка — Київ щопонеділка, суботу і неділю;
- №880/879-882/881 Київ-Волинський — Славутич — Фастів щонеділі;
- №885 Київ — Рівне щоп’ятниці, суботу і неділю;
- №886 Рівне — Шепетівка щоп’ятниці, суботу і неділю;
- №870 Шепетівка — Київ щопонеділка, суботу і неділю;
- №887/888 Коростень — Вінниця щоденно, крім понеділка;
- №889/890 Вінниця — Коростень щоденно, крім понеділка;
- №877 Коростень — Житомир щопонеділка;
- №878 Житомир — Коростень щопонеділка.
Під час поїздок діють санітарні правила – обов’язкові маски та соціальне дистанціювання.
У потяги повернулась їжа
У швидкісних потягах Укрзалізниці знову можна придбати їжу та напої. Перевізник поновив послуги харчування.
Послуги розносної торгівлі у вагонах поки недоступні.
Крім того, у потягах далекого сполучення пасажири можуть придбати напої та кондитерські вироби.
Курсування потягів Україною планують повністю відновити до кінця серпня.