У 2020 році рейтинговий бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра обчислюється на підставі балів ЗНО та документа про повну загальну середню освіту.

Також цьогоріч враховується бал за мотиваційний лист та кілька коефіцієнтів:

регіональний (РК);

галузевий (ГК);

сільський (СК);

першочерговий (ПЧК) .

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 та не може перевищувати 200 балів.

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Як розрахувати рейтинговий бал ЗНО 2020

КБ (конкурсний бал) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

КБ – конкурсний бал;

П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту (переведений у 200-бальну шкалу);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності;

К1, К2, К3, К4, К5 – коефіцієнти, які встановлюють заклади вищої освіти (зазначені в умовах прийому навчального закладу).

За посиланням ви можете автоматично підрахувати свій конкурсний бал для вступу в університет.

Вступ 2020

Через карантин цього року вступну кампанію 2020 перенесли на серпень.

Для тих абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти – на бакалавра і магістра – вона розпочнеться 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів.

Через них будуть подаватися заяви в обрані навчальні заклади.

Які документи потрібні для вступу до ВНЗ України – детально тут.