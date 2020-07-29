Безвіз не працює: Німеччина попередила українців про шахрайство перевізників

Українці не можуть в’їжджати до Німеччини через обмеження пов’язані з коронавірусом.
Туристам з України необхідно бути обережними, вибираючи для перетину кордону приватних перевізників, які пропонують їхати через польський кордон по безвізу з біометричним паспортом.
У посольстві зазначили, що за безвізом в’їхати до Німеччини зараз не вийде, а також доведеться пройти перевірку документів на кордоні з Польщею, яка теж відмовить.
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В’їжджати в країни Євросоюзу зараз можуть лише українці з посвідкою на проживання в країнах ЄС або відповідна віза, яка має юридичну силу посвідки на проживання.
Також можна в’їхати в разі надзвичайних ситуаціях. Зокрема, лікування, догляд за родичами або їх смерть.
Крім цього, дозволено перетинати кордон у випадках возз’єднання сімей, навчання, лікування онкологічних захворювань, сезонних робіт.
Для всіх цих випадків українці повинні будуть показати відповідні документи.
Covid-паспорт в ЄС
У травні в ЄС заявили про намір запровадити для туристів Covid-паспорти з довідкою про відсутність зараження коронавірусом.
Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив, що це не повинно ускладнити безвіз України з країнами ЄС.
За його словами, паспорт може бути чимось на зразок медичних страховок, наявність яких вимагається від кожного туриста.
Джерело: посольстві України в Німеччині