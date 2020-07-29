Підприємства столиці до 31 грудня 2020 року зможуть кредитуватися під 0,1%. Київрада компенсуватиме 99% від суми процентів за кредитними договорами.

Рішення ухвалили 28 липня, повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 29 липня.

– Це стосується договорів, укладених з банками-партнерами чи уповноваженими банками, – уточнив Віталій Кличко.

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За словами Кличка, таким чином місто намагається підтримати бізнес та допомогти йому подолати наслідки збитків, спричиненого простоєм через пандемію коронавірусу.

Збитки від коронавірусу

Через коронавірус та карантинні заходи бізнес у всьому світі зазнав значних збитків.

Не стали винятком у підприємства Києва, через карантинні заходи більшість з них не працювали.

Нині заклади та установи столиці поступово відновлюють свою роботу.