Курс валют НБУ на 29 липня 2020 на Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 29 липня.

Згідно з даними регулятора, курс долара встановлений на рівні 27,68 грн/$. Курс на 7 копійок нижчий у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Євро впав в ціні на 15 коп., його курс на 29 липня складає 32,45 грн.

Курс валют в Україні на 29.07:

$ 1 – 27,6851 грн;

€ 1 – 32,4539 грн;

1 польський злотий – 7,3674 грн;

10 російських рублів – 3,8209 грн.

Курс валют в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не обговорює з НБУ питання курсу гривні 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.

За його словами, зараз робиться все можливе, щоб зберегти курс долара. Курс регулюється ринком.