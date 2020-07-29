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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют на 29 липня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 29 липня.

Згідно з даними регулятора, курс долара встановлений на рівні 27,68 грн/$. Курс на 7 копійок нижчий у порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте: Долар по 30? Яким буде курс гривні восени

Євро впав в ціні на 15 коп., його курс на 29 липня складає 32,45 грн.

Курс валют в Україні на 29.07:

  • $ 1 – 27,6851 грн;
  • € 1 – 32,4539 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3674 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8209 грн.

Курс валют НБУ на 29 липня 2020 на Україні

Курс валют в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не обговорює з НБУ питання курсу гривні 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.

За його словами, зараз робиться все можливе, щоб зберегти курс долара. Курс регулюється ринком.

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