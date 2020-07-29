Курс валют НБУ на 29 липня 2020 на Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 29 липня.
Згідно з даними регулятора, курс долара встановлений на рівні 27,68 грн/$. Курс на 7 копійок нижчий у порівнянні з попереднім банківським днем.
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Євро впав в ціні на 15 коп., його курс на 29 липня складає 32,45 грн.
Курс валют в Україні на 29.07:
- $ 1 – 27,6851 грн;
- € 1 – 32,4539 грн;
- 1 польський злотий – 7,3674 грн;
- 10 російських рублів – 3,8209 грн.
Курс валют в Україні
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не обговорює з НБУ питання курсу гривні 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.
За його словами, зараз робиться все можливе, щоб зберегти курс долара. Курс регулюється ринком.