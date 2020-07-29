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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін затвердив макропрогноз на 2021: якими будуть зарплати і курс долара

Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021―2023 роки.

За це проголосували міністри на засіданні 28 липня.

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Прогноз зробила команда урядовців під керівництвом Міністерства економіки.

Основні прогнозні макропоказники:

  • ВВП у 2021 році становитиме 4 505,9 млрд грн, у 2022 році – 5 089,4 млрд грн, у 2023 році – 5 689,7 млрд грн;
  • індекс споживчих цін становитиме у 2021 році 108,1%, у 2022 році – 106,7%, у 2023 році – 106%;
  • прибуток прибуткових підприємств у 2021 році – 911 млрд грн;  у 2022 – 1034,6 млрд грн, у 2023 – 1171,9 млрд грн;
  • фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців у 2021 році – 1 417 млрд грн, у 2022 – 1 612 млрд грн, у 2023 – 1 816,1 млрд грн;
  • середньомісячна заробітна плата працівників: номінальна – у 2021 році 13 632 грн, у 2022 – 15 414 грн, у 2023 – 17 169 грн.
  • кількість зайнятих економічною діяльністю віком 15-70 років: у 2021 році – 16,36 млн, у 2022 – 16,66 млн, у 2023 – 16,84 млн.

Рівень безробіття населення у 2021 році становитиме 9,2%, у 2022 році – 8,5 %.

 

Мінекономіки спрогнозувало при середньорічному курсі 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.

Мінімальна зарплата 2020

Станом на 27 липня червня мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 грн на місяць.

Останнє підвищення відбулося в січні 2020 року. Тоді зарплату підняли на 13% – 550 грн.

З 1 січня зріс прожитковий мінімум – з 1 936 грн до 2 027 грн.

Джерело: Урядовий портал

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