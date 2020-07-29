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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 29 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 1 022 людей. Загалом у країні вже 67 597 випадків зараження.

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12:14 - 29 липня

В Івано-Франківську складна ситуація з кількістю ліжок у міських лікарнях. Про це повідомила керівник управління охорони здоров’я міста Марія Бойко.

Водночас у регіоні підтвердили 4 342 випадки інфікування коронавірусом, за добу – 118 нових.

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11:05 - 29 липня

За останню добу у Збройних силах України підтвердили 12 нових випадків захворювання на коронавірус.

За інформацією командування Медичних сил ЗСУ, хворіє 150 осіб.

За час пандемії одужала 601 людина, померло – п’ять військовослужбовців.

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10:58 - 29 липня

В ДПСУ за останню добу зафіксували дев’ять нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії у Державній прикордонній службі України захворіла 181 особа.

Одужали 116 людей, ще 63 – продовжують лікуватися.

У ДПСУ є два летальних випадки, викликаних коронавірусом.

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09:15 - 29 липня

У Києві за добу на коронавірус захворіли 132 особи.

Загалом у столиці зафіксували 7 932 випадки інфікування.

У місті від вірусу за час пандемії померли 132 людини, за добу – два летальних випадки.

Одужали загалом 2 877 пацієнтів, за добу – 48 осіб.

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09:07 - 29 липня

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08:58 - 29 липня

Найгірша епідситуація спостерігається у Львівській області.

У регіоні найбільша кількість підтверджених випадків інфікування – 9 248 осіб.

Крім того, в області найбільший добовий приріст – 149 нових випадків.

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08:47 - 29 липня

В Україні за останню добу зафіксували 1 022 випадки коронавірусу.

Станом на 29 липня 2020 року в країні виявили 67 597 хворих на Covid-19.

За час пандемії від вірусу померли 1 650 українців.

Одужали 37 394 пацієнти.

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14:57 - 28 липня

У Бердянську – спалах коронавірусу.

Станом на 28 липня позитивні результати тестування на Covid-19 отримали 28 медпрацівників.

Про це повідомив головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов.

Серед них – 19 працівників підстанції швидкої медичної допомоги, 9 фельдшерів, 4 молодших медпрацівника і 3 водії.

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12:31 - 28 липня

Починаючи з 1 серпня, у Житомирі скасують спецпропуски для проїзду в громадському транспорті.

Мер міста Сергій Сухомлин запевнив, що для власників карти житомирянина вартість проїзду залишиться незмінною, однак загалом ціна дещо зросте.

Спецпропуски у Житомирі було введено у квітні.

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11:17 - 28 липня

Коронавірус виявили у народного депутата фракції Слуга народу Данила Гетьманцева.

Про це він вже повідомив колегам із фракції.

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