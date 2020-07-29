Карантин в Україні – головні новини 29 липня 2020

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні не покращується на тлі того, що у деяких країнах Європи вже почалася друга хвиля Covid-19.

У середу, 29 липня, добовий приріст склав 1 022 нових випадків. Загалом вже заразилися 67 597 українців.

Антилідери за епідемічною ситуацією майже незмінні: Львівська область, де 149 нових хворих, Київ – 132 та Івано-Франківська область – 118 випадків.

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У столиці найбільше нових хворих у Солом’янському районі – 45, в Оболонському та Дніпровському – по 14, у Дарницькому – 12.

Зокрема, спалах коронавірусу зафіксували у Лук’янівському СІЗО. Тестування підтвердило Covid-19 у працівника закладу та взятої під варту жінки. Симптомів хвороби у них немає, визначено коло контактних осіб — ізолювали 21 людину.

Не покращується ситуація і у Збройних силах України. Там 12 нових випадків захворювання на коронавірус. Нині хворіє 150 осіб.

А у Держприкордонслужбі захворіли дев’ять співробітників.

Водночас у МОЗ переконують, що навчання у школах відновиться з 1 вересня у більшості регіонів – для цього розробляють необхідні заходи безпеки.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу, що нині у переважній кількості міст і районів ситуація сприятлива для відновлення навчання.

За його словами, 30 липня відбудеться нарада, де розроблятимуть нові правила для учнів в умовах карантину.

Степанов також повідомив, що з 1 серпня в Україні почнуть діяти нові правила визначення країн зеленої та червоної зон. Їхній перелік тепер переглядатимуть кожні сім днів.

До червоної зони потраплятимуть країни, де кількість нових випадків за останні два тижні більша, ніж в Україні.

Коронавірус в Україні

В Україні за час епідемії корнавірусу померло 1 650 людей, за останній день – 21 пацієнт.

Водночас є й позитивні новини. За добу одужали ще 650 українців, загалом – 37 394 особи.

Хворіють нині на коронавірус 28 553 пацієнти.