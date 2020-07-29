Станом на ранок 29 липня коронавірус у Києві виявили у 7 932 осіб. За добу захворіло ще 132 киянина.

Захворіли:

54 жінки – від 22 до 77 років;

66 чоловіків – від 18 до 88 рокiв;

шість дівчаток – від 5 до 17 років;

шість хлопчиків – від 1 року до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 628;

Дарницький – 1 296;

Деснянський – 976;

Дніпровський – 924;

Оболонський – 677;

Печерський – 778;

Подільський – 513;

Святошинський – 664;

Солом’янський – 784;

Шевченківський – 692.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 29 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 29 липня, в Україні зафіксували 1 022 нових випадки коронавірусу.

За весь час епідемії Covid-19 виявили у 67 597 осіб.

Від вірусу померли 1 650 осіб, одужали 37 394 українця.