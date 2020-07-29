Станом на ранок 29 липня коронавірус у Києві виявили у 7 932 осіб. За добу захворіло ще 132 киянина.
Захворіли:
- 54 жінки – від 22 до 77 років;
- 66 чоловіків – від 18 до 88 рокiв;
- шість дівчаток – від 5 до 17 років;
- шість хлопчиків – від 1 року до 17 років.
У лікарні столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 628;
- Дарницький – 1 296;
- Деснянський – 976;
- Дніпровський – 924;
- Оболонський – 677;
- Печерський – 778;
- Подільський – 513;
- Святошинський – 664;
- Солом’янський – 784;
- Шевченківський – 692.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 29 липня
За статистикою коронавірусу в Україні 29 липня, в Україні зафіксували 1 022 нових випадки коронавірусу.
За весь час епідемії Covid-19 виявили у 67 597 осіб.
Від вірусу померли 1 650 осіб, одужали 37 394 українця.