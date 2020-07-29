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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на ранок 29 липня коронавірус у Києві виявили у 7 932 осіб. За добу захворіло ще 132 киянина.

Захворіли:

  • 54 жінки – від 22 до 77 років;
  • 66 чоловіків – від 18 до 88 рокiв;
  • шість дівчаток – від 5 до 17 років;
  • шість хлопчиків – від 1 року до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 628;
  • Дарницький – 1 296;
  • Деснянський – 976;
  • Дніпровський – 924;
  • Оболонський – 677;
  • Печерський – 778;
  • Подільський – 513;
  • Святошинський – 664;
  • Солом’янський – 784;
  • Шевченківський – 692.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 29 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 29 липняв Україні зафіксували 1 022 нових випадки коронавірусу.

За весь час епідемії Covid-19 виявили у 67 597 осіб.

Від вірусу померли 1 650 осіб, одужали 37 394 українця.

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