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Факти / Світ

МОЗ оновив список країн, після прибуття з яких необхідна обсервація (СПИСОК)

В Україні діє червоний і зелений списки країн через ситуацію з коронавірусом в світі. Міністерство охорони здоров’я  оновило список країн, які належать до червоної зони.

Нині у списку ”червоних” 62 країни, повідомили у МОЗ України.

Читайте: Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

У червоний список країн увійшли:

  • США;
  • Ізраїль;
  • Бельгія;
  • Чорногорія;
  • Молдова;
  • Росія;
  • Португалія;
  • Франція;
  • Сербія;
  • Румунія;
  • Болгарія;
  • Албанія;
  • Білорусь

До країн зеленої зони додались Єгипет, Нідерланди, Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія, Швейцарія, Австрія, Кіпр, Туреччина, Литва, Данія, Німеччина, Угорщина та Естонія.

Особливості зеленої та червоної зони:

  • із зеленої зони людині самоізоляція або обсервація не потрібна;
  • із червоної зони людина повинна пройти 14-денну обсервацію.

Відпустка за кордоном 2020

З України можна полетіти відпочивати у 25 країн Європи, Північної Америки, Азії та Африки.

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

Факти ICTV, для зручності, зібрали усю інформацію про правила перебування у цих країнах.

Джерело: МОЗ

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