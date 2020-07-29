В Україні діє червоний і зелений списки країн через ситуацію з коронавірусом в світі. Міністерство охорони здоров’я оновило список країн, які належать до червоної зони.

Нині у списку ”червоних” 62 країни, повідомили у МОЗ України.

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У червоний список країн увійшли:

США;

Ізраїль;

Бельгія;

Чорногорія;

Молдова;

Росія;

Португалія;

Франція;

Сербія;

Румунія;

Болгарія;

Албанія;

Білорусь

До країн зеленої зони додались Єгипет, Нідерланди, Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія, Швейцарія, Австрія, Кіпр, Туреччина, Литва, Данія, Німеччина, Угорщина та Естонія.

Особливості зеленої та червоної зони:

із зеленої зони людині самоізоляція або обсервація не потрібна;

із червоної зони людина повинна пройти 14-денну обсервацію.

Відпустка за кордоном 2020

З України можна полетіти відпочивати у 25 країн Європи, Північної Америки, Азії та Африки.

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

Факти ICTV, для зручності, зібрали усю інформацію про правила перебування у цих країнах.