В Україні діє червоний і зелений списки країн через ситуацію з коронавірусом в світі. Міністерство охорони здоров’я оновило список країн, які належать до червоної зони.
Нині у списку ”червоних” 62 країни, повідомили у МОЗ України.
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У червоний список країн увійшли:
- США;
- Ізраїль;
- Бельгія;
- Чорногорія;
- Молдова;
- Росія;
- Португалія;
- Франція;
- Сербія;
- Румунія;
- Болгарія;
- Албанія;
- Білорусь
До країн зеленої зони додались Єгипет, Нідерланди, Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія, Швейцарія, Австрія, Кіпр, Туреччина, Литва, Данія, Німеччина, Угорщина та Естонія.
Особливості зеленої та червоної зони:
- із зеленої зони людині самоізоляція або обсервація не потрібна;
- із червоної зони людина повинна пройти 14-денну обсервацію.
Відпустка за кордоном 2020
З України можна полетіти відпочивати у 25 країн Європи, Північної Америки, Азії та Африки.
Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.
Факти ICTV, для зручності, зібрали усю інформацію про правила перебування у цих країнах.