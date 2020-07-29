Президент України Володимир Зеленський обговорив із членами наглядової ради фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр будівництво нового музею в Києві.

Усі учасники відеоконференції наголосили на важливості створення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр у столиці не тільки для єврейського народу, а й для українців, білорусів та поляків, які загинули під час трагічних подій.

– Багато українців носять високе звання Праведника народів світу. Це українці, які часто ціною власного життя рятували євреїв у Голокост, – сказав Зеленський.

Голова наглядової ради фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський повідомив, що меморіал буде “не просто пам’ятником”, а об’єднуватиме в собі музей і центр дослідження.

Меморіал має відповідати на запитання, що таке антисемітизм та сприяти підвищенню толерантності в суспільстві, зазначили співрозмовники.

Перший президент України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук наголосив, що майбутній меморіал має бути об’єктивно правдивим і гуманним.

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Не просто пам’ятник: Зеленський обговорив будівництво меморіалу Бабин Яр у Києві / 2 фотографии

Музей Бабиного яру в Києві – це останній музей Голокосту

Державний проект меморіального комплексу Бабин Яр планують ввести у дію в 2021 році. Відповідальні за його будівництво припускають, що музей буде відкрито в 2026 році.

Художній керівник меморіального центру Бабин Яр Ілля Хржановський заявив, що це буде “найбільший і останній меморіальний центр Холокосту, який будується в світі”.

Фото: babynyar.org