Нову 518-метрову естакаду побудували в обхід Полтави – Криклій

Будівництво першої черги обходу Полтави в рамках програми Велике будівництво завершено. В Україні з’явилася 518-метрова металева естакада висотою 30 метрів. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

– Дорогу побудували за європейськими стандартами. В обхід Полтави з`явився складний інфраструктурний об`єкт. Це 5,5 км сучасного шосе, 400-метрова залізобетонна естакада, 518-метрова металева естакада, кільцева транспортна розв’язка, три шляхопроводи та дворівнева транспортна розв’язка, – зазначив Криклій.

Нова дорога сполучатиме траси М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-22 Полтава – Олександрія. Завдяки цьому Полтаву вдасться розвантажити від транзитного транспорту.

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Також міністр підкреслив, що проект будівництва першої черги обходу Полтави розпочався ще у 2012 році. Завершити його змогли тільки зараз завдяки співпраці зі Світовим банком. Його загальна вартість – $139,92 млн.

За словами Криклія, також у рамках співробітництва на трасі М-03 побудовано дві сучасні об’їзні дороги: с. Покровська Багачка, с. Красногорівка. До кінця року планують завершити реконструкцію обходу м. Лубни. Усього в Полтавській області буде відремонтовано та побудовано 235 км доріг державного значення.

До слова, в аеропорту Бориспіль 21 липня розпочався прийом паспортів у додатку Дія. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій спільно з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим.