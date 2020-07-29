Робота у Державній прикордонній службі України: вимоги, умови і зарплата

Нині в Україні триває добір на роботу до Державної прикордонної служби України. Усі бажаючі можуть подати заяви, пройти відбір та стати прикордонником.

Факти ICTV поспілкувалися з начальником відділу комплектування та державної служби управління кадрового менеджменту адміністрації ДПСУ, полковником Оганесом Мартиросяном та дізналися про вимоги до кандидатів та умови праці в Держприкордонслужбі.

Вимоги до кандидатів

У ДПСУ є чіткі вимоги до потенційних кандидатів:

вік від 18 до 45 років;

придатність до військової служби за станом здоров’я;

відсутність судимості;

освіта – повна загальна середня;

базові знання з іноземних мов: англійської, німецької або французької.

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Порядок відбору

Якщо людина відповідає вимогам, вона може подати анкету через сайт ДПСУ.

– Система автоматично її оброблює. Якщо кандидат не відповідає вимогам, вона його блокує. Якщо все гаразд, кандидат отримає повідомлення з підтвердженням реєстрації, – коментує Оганес Мартиросян.

Надалі відбувається кілька етапів відбору:

автоматизоване тестування – кандидат проходить психологічний відбір, демонструє знання іноземної мови та складає тест на загальні здібності;

загальний медичний огляд – в одному з військово-медичних закладів проходить огляд кандидата;

перевірка фізичної підготовки;

співбесіда – комісія з п’яти осіб визначає, чи підходить людина для служби у ДПСУ.

За результатами цих випробувань формується загальний бал кандидата. За рейтингом він проходить до ДПСУ.

Умови праці

Якщо все гаразд, людину записують до частини, вона отримує звання, грошові нарахування, форму та починає навчання. Воно триває три місяці.

Після навчання починається служба.

– Нині відбувається добір у підрозділи, які несуть чергування у пунктах пропуску, – говорить Оганес Мартиросян.

Робота у Держприкордонслужбі – це позмінний графік, службовець виконує наряди на пунктах пропуску.

– Кандидату треба розуміти, що це військова служба. Вона накладає певні обмеження, людина не може просто піти у будь-який момент, – додає Оганес Мартиросян.

Грошова винагорода: від 13 тис. грн на місяць.

– Є певний соціальний пакет, різні види додаткового грошового забезпечення наприклад, одноразова грошова допомога після укладання контракту – від 15 тис. грн. Крім того, чим більше людина служить, тим більше забезпечення за вислугу років, – підсумовує представник ДПСУ.

Робота Держприкордонслужби

Прикордонники несуть службу на державних кордонах України, перевіряють осіб та транспорті засоби, які прямують до і з країни.

Наприклад, нещодавно у пункті пропуску Рава-Руська ДПСУ затримала чоловіка, який у камуфляжі, подібному до форми Держприкордонслужби, намагався незаконно перетнути кордон.

Фото: Держприкордонслужба