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Факти / Україна / Суспільство

Самотні пенсіонери старші 80 років отримають допомогу – Мінсоцполітики

Самотні пенсіонери старші 80 років, яким необхідний сторонній догляд, отримуватимуть 685 грн допомоги на місяць.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

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– Рішенням уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, і які потребують постійного стороннього догляду, в розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – відзначили в міністерстві.

Підвищили мінімальну пенсію в Україні

З 1 липня в Україні підвищили мінімальну пенсію. Нині вона становить 1 712 грн.

З 1 липня підвищили також прожитковий мінімум. Нині він становить 2 118 грн.

У зв’язку зі встановленням нового прожиткового мінімуму в Україні зросли суми соціальних допомог.

Максимальний розмір допомоги з безробіття у липні 2020 року становитиме 8 788 грн.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Dreamstime

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