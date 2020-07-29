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Факти / Україна / Суспільство

У гуртожитку КПІ коронавірус виявили ще у понад 80 курсантів

Коронавірус в КПІ виявили ще у 81 курсанта, які навчаються та мешкають в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації.

Станом на середу, 29 липня, на Covid-19 хворіють 133 курсанти.

– Учора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які були контактними із захворілими. Результати досліджень ми отримали сьогодні, – повідомив Сергій Чумак, в.о. директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України.

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Десятеро із них лікуються у столичних лікарнях, всі інші – у гуртожитку КПІ, під наглядом медиків.

Про коронавірус в КПІ стало відомо 26 липня, коли інфекцію виявили у 52 курсантів інституту.

Спочатку Covid-19 підтвердився у чотирьох осіб, а згодом – у решти 48. Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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