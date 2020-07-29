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Факти / Україна

У Києві зафіксували 132 нових випадки коронавірусу

29 липня в Києві на коронавірус захворіли 132 людини. За весь час пандемії в столиці хворобу зафіксували у 7 932 осіб.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за добу померли дві людини. Всього в Києві зафіксовано 132 летальні випадки.

За останню добу хворобу побороли 48 осіб. Всього одужали 2 877 пацієнтів.

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Наразі в Києві хворіють 4 923 людини. За весь час було 17 097 підозр на коронавірус.

За статистикою коронавірусу в Україні 29 липня зафіксували 1 022 нових випадки. Загалом за весь час епідемії  Covid-19 виявили у 67 597 хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 1 650 осіб. Одужали 37 394 особи, з яких 650 за останню добу.

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