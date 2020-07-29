У Лук’янівському СІЗО виявили коронавірус

В Міністерстві юстиції з посиланням на директора Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби Сергія Васильєва підтвердили, що зараження виявили у працівника СІЗО та узятої під варту жінки.

Хвороба протікає у них безсимптомно.

Наразі стан обох задовільний, а коло контактних осіб — 21 людину — ізолювали й перевели під медичний нагляд.

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Платні камери СІЗО

Мін’юст днями запустив послугу подарункового сертифіката на користування платними камерами в СІЗО.

На сайті відомства можна обрати кількість днів та слідчий ізолятор, в якому ув’язнений отримає камеру з поліпшеними умовами утримання.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, гроші від платних камер СІЗО підуть на ремонт безкоштовних камер.