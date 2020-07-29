У Тернопільській області чоловік заразився коронавірусом втретє.

За словами начальника управління охорони здоров’я ОДА Володимира Богайчука в області зафіксовано ще кілька випадків повторного інфікування.

– Ми повинні розуміти, що, навіть перехворівши коронавірусною інфекцією, це не захищає нас від повторного захворювання, – сказав він.

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Богайчук додав, що агресивність Covid-19 відбувається тільки в деяких області. У Монастириському районі майже всі пацієнти госпіталізовані у важкому стані.

Проте на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поки не посилюватимуть карантин в області.

Повторне зараження коронавірусом в Івано-Франківську

У травні мер міста Руслан Марцінків розповів, що у кількох людей в Івано-Франківську, які перехворіли коронавірусом, ПЛР-тест підтвердив повторне зараження Covid-19.

Через місяць міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Міністерстві охорони здоров’я не можуть чітко говорити про можливість повторного зараження коронавірусом через відсутність наукових доказів.

Джерело: Тернопільська ОДА