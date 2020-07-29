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Факти / Україна / Суспільство

В Україні зафіксували різке збільшення добового приросту заражень Covid-19

За даними моніторингової системи РНБО, в Україні 29 липня зафіксували 1 022 нових випадки коронавірусу, загалом за весь час епідемії  Covid-19 виявили у 67 597 хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 1 650 осіб (+21 за минулу добу). Одужали 37 394 особи, з яких 650 за останню добу.

Загалом нині 28 553 пацієнти лікуються від хвороби.

Добовий приріст заражень у регіонах:

  • Вінницька область — 2 660 (+33)
  • Волинська область — 3 694 (+46)
  • Дніпропетровська область — 1 364 (+30)
  • Донецька область — 861 (+9)
  • Житомирська область — 1 764 (+20)
  • Закарпатська область — 5 008 (+68)
  • Запорізька область — 767 (+14)
  • Івано-Франківська область — 4 342 (+118)
  • Кіровоградська область — 697 (0)
  • м. Київ — 7 932 (+132)
  • Київська область — 3 629 (+39)
  • Львівська область — 9 248 (+149)
  • Луганська область — 122 (+1)
  • Миколаївська область — 563 (+1)
  • Одеська область — 3 104 (+73)
  • Полтавська область — 414 (+13)
  • Рівненська область — 5 837 (+53)
  • Сумська область — 467 (+13)
  • Тернопільська область — 2 852 (+30)
  • Харківська область — 3 556 (+78)
  • Херсонська область — 224 (+3)
  • Хмельницька область — 1 086 (+17)
  • Чернівецька область — 5751 (+59)
  • Черкаська область — 910 (+4)
  • Чернігівська область — 745 (+19)

Статистика коронавірусу на 29 линя

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Індекс самоізоляції:

  • Київ – 22.73%;
  • Львів – 20.06%;
  • Івано-Франківськ – 19.33%;
  • Вінниця – 17.64%;
  • Ужгород – 16.14%.

Коронавірус 28 липня

28 липня в Україні добовий приріст підтверджених випадків коронавірусу становив 919 випадків на добу. Усього зафіксували 66 575 хворих з початку пандемії.

Померло від ускладнень 13 пацієнтів, загальна чисельність смертей становить 1 629 осіб. Одужало за добу 622 людини, загалом 36 744 українці.

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