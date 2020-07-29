За даними моніторингової системи РНБО, в Україні 29 липня зафіксували 1 022 нових випадки коронавірусу, загалом за весь час епідемії Covid-19 виявили у 67 597 хворих.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 1 650 осіб (+21 за минулу добу). Одужали 37 394 особи, з яких 650 за останню добу.
Загалом нині 28 553 пацієнти лікуються від хвороби.
Добовий приріст заражень у регіонах:
- Вінницька область — 2 660 (+33)
- Волинська область — 3 694 (+46)
- Дніпропетровська область — 1 364 (+30)
- Донецька область — 861 (+9)
- Житомирська область — 1 764 (+20)
- Закарпатська область — 5 008 (+68)
- Запорізька область — 767 (+14)
- Івано-Франківська область — 4 342 (+118)
- Кіровоградська область — 697 (0)
- м. Київ — 7 932 (+132)
- Київська область — 3 629 (+39)
- Львівська область — 9 248 (+149)
- Луганська область — 122 (+1)
- Миколаївська область — 563 (+1)
- Одеська область — 3 104 (+73)
- Полтавська область — 414 (+13)
- Рівненська область — 5 837 (+53)
- Сумська область — 467 (+13)
- Тернопільська область — 2 852 (+30)
- Харківська область — 3 556 (+78)
- Херсонська область — 224 (+3)
- Хмельницька область — 1 086 (+17)
- Чернівецька область — 5751 (+59)
- Черкаська область — 910 (+4)
- Чернігівська область — 745 (+19)
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Індекс самоізоляції:
- Київ – 22.73%;
- Львів – 20.06%;
- Івано-Франківськ – 19.33%;
- Вінниця – 17.64%;
- Ужгород – 16.14%.
Коронавірус 28 липня
28 липня в Україні добовий приріст підтверджених випадків коронавірусу становив 919 випадків на добу. Усього зафіксували 66 575 хворих з початку пандемії.
Померло від ускладнень 13 пацієнтів, загальна чисельність смертей становить 1 629 осіб. Одужало за добу 622 людини, загалом 36 744 українці.