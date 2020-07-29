За даними моніторингової системи РНБО, в Україні 29 липня зафіксували 1 022 нових випадки коронавірусу, загалом за весь час епідемії Covid-19 виявили у 67 597 хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 1 650 осіб (+21 за минулу добу). Одужали 37 394 особи, з яких 650 за останню добу.

Загалом нині 28 553 пацієнти лікуються від хвороби.

Добовий приріст заражень у регіонах:

Вінницька область — 2 660 (+33)

Волинська область — 3 694 (+46)

Дніпропетровська область — 1 364 (+30)

Донецька область — 861 (+9)

Житомирська область — 1 764 (+20)

Закарпатська область — 5 008 (+68)

Запорізька область — 767 (+14)

Івано-Франківська область — 4 342 (+118)

Кіровоградська область — 697 (0)

м. Київ — 7 932 (+132)

Київська область — 3 629 (+39)

Львівська область — 9 248 (+149)

Луганська область — 122 (+1)

Миколаївська область — 563 (+1)

Одеська область — 3 104 (+73)

Полтавська область — 414 (+13)

Рівненська область — 5 837 (+53)

Сумська область — 467 (+13)

Тернопільська область — 2 852 (+30)

Харківська область — 3 556 (+78)

Херсонська область — 224 (+3)

Хмельницька область — 1 086 (+17)

Чернівецька область — 5751 (+59)

Черкаська область — 910 (+4)

Чернігівська область — 745 (+19)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Індекс самоізоляції:

Київ – 22.73%;

Львів – 20.06%;

Івано-Франківськ – 19.33%;

Вінниця – 17.64%;

Ужгород – 16.14%.

28 липня в Україні добовий приріст підтверджених випадків коронавірусу становив 919 випадків на добу. Усього зафіксували 66 575 хворих з початку пандемії.

Померло від ускладнень 13 пацієнтів, загальна чисельність смертей становить 1 629 осіб. Одужало за добу 622 людини, загалом 36 744 українці.