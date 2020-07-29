Є декілька кандидатур на місце Кучми у ТКГ, це поважні люди – Данілов

Українська влада розглядає декілька варіантів, хто може замінити другого президента України Леоніда Кучму в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, однак додав, що нині не може назвати імена кандидатів.

Від самого початку роботи Кучми в ТКГ була домовленість, що український президент через певний період часу залишить переговорну групу, тому кандидатури на його місце були завжди, уточнив Данілов.

Дипломат, який замінить Кучму, буде “поважною людиною, яка зможе міцно представляти Україну”, наголосив секретар РНБО.

– Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів, – додав Данілов.

Читайте: Вихід Леоніда Кучми з ТКГ – реакція Резнікова

Кучма припинив участь у діяльності ТКГ

28 липня в Офісі президента повідомили, що Кучма, який був представником України в ТКГ у 2014-2018 роках, а вдруге із 3 червня 2019 року, вирішив знову припинити роботу в групі.

Зі свого боку другий президент України заявив, що готовий і надалі ділитися досвідом та консультувати учасників переговорної групи.

Також Кучма назвав роботу в ТКГ за останній рік продуктивною.