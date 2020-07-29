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Факти / Україна / Суспільство

Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки

З 1 серпня 2020 року адаптивний карантин в Україні почне працювати інакше, ніж останні півтора місяця. Також у країні стартує вступна компанія.

Що зміниться в Україні з 1 серпня 2020 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Карантин по-новому

карантин в україні

Починаючи з третього місяця літа регіонам України встановлюватимуть “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки, за яким визначатиметься, на скільки можна пом’якшити карантин на певній території.

Наприклад, у регіоні з “червоним” рівнем закриватиметься усе, як це було в березні-квітні на території всієї країни.

Відкриються дитячі табори, але не всюди. Роботу дитячих таборів із 1 серпня буде дозволено лише у регіонах, які перебувають у “зеленій” та “жовтій” зонах.

Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки

Комуналка

Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки

Тарифи на світло

Ціна на електроенергію зросте з 1 серпня на 54,6%. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК Укренерго на передачу електроенергії на 54,6% – з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без НДС).

Тарифи на газ

Запрацюють нові правила постачання газу для населення. З 1 серпня в Україні припинить свою дію положення про покладання спецобов’язків на НАК Нафтогаз України щодо постачання природного газу населенню і кожен споживач отримає можливість самостійно обирати і змінювати компанію, в якої він купує газ.

Ціна на газ після 1 серпня для українських громадян не зміниться. Водночас ціни на блакитне паливо для промисловості зростуть на 0,2-0,4% в залежності від умов постачання.

Курс гривні

Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки

У серпні не варто очікувати різкого укріплення або девальвації української валюти.

Курс гривні у серпні та до 1 вересня буде на рівні 28 грн/1$ – 28,5 грн/1$, розповів Фактам ICTV член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Читайте: Долар по 30? Яким буде курс гривні восени

Податки

Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки

З 1 серпня фіскальний додаток для програмного РРО буде доступний для повноцінного використання для всіх бажаючих на безоплатній основі.

Суб’єкти господарювання зможуть використовувати на свій вибір – або звичайний РРО, або програмний РРО (пРРО). Але щось одне.

Також із 1 серпня змінюються обов’язкові до використання реквізити фіскального чека. У ньому має бути:

  • ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;
  • ідентифікатор платіжного пристрою;
  • сума комісійної винагороди (за наявності);
  • вид операції;
  • реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери “ЕПЗ”;
  • позначка щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений касовий чек ПРРО.

Освіта та медицина

Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки

У серпні розпочнеться вступна кампанія для бажаючих здобути ступені бакалавра і магістра. Заклади вищої освіти розпочнуть прийом заяв та документів для вступу до бакалаврату з 13 серпня. До магістратури –  з 5 серпня.

  • Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки
  • Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки
  • Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки
  • Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки
Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки / 2 фотографии

В Україні запустять електронні лікарняні. З 1 серпня на сайті Пенсійного фонду повинна запрацювати система електронних листів тимчасової непрацездатності, які лікарі зможуть заповнювати дистанційно. Водночас паралельно будуть визнаватися паперові лікарняні.

Туризм

Зміни з 1 серпня: карантин по-новому, вступна кампанія і зростання комуналки

Україна з 1 серпня вводить безвіз для громадян шести країн. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення безвізового режиму для громадян:

  • Австралії;
  • Нової Зеландії;
  • Королівства Бахрейн;
  • Держави Кувейт;
  • Султанату Оман;
  • Королівства Саудівська Аравія.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2020 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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