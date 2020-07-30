Білорусь просить Україну перевірити причетність ПВК Вагнера до злочинів на Донбасі

Україна перевірить затриманих у Білорусі бойовиків з ПВК Вагнер на причетність до скоєння злочинів на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Він зустрівся із в.о. керівника українського посольства у країні та розповів про ситуацію стосовно затримання росіян.

– Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих в Білорусі найманців Вагнера

В Офісі президента також відреагували на ситуацію: Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території.

У повідомленні зауважили – щодо затриманих росіян Служба безпеки України зібрала достатньо доказів.

Консультації з білоруською стороною тривають.

Затримання бойовиків ПВК Вагнер у Білорусі

Вночі 29 липня під Мінськом затримали 32 бойовиків ПВК Вагнер. Усі члени кампанії – росіяни, наразі вони дають свідчення білоруським правоохоронцям.

У Слідчому комітеті Республіки Білорусь заявили, що вони готували масові заворушення в зв’язці з Сергієм Тихановським.

За деякими даними, затримані бойовики воювали на Донбасі на боці найманців РФ проти української сторони.

Незабаром буде ініційовано питання екстрадиції затриманих в Білорусі росіян до України.