Білорусь просить Україну перевірити причетність ПВК Вагнера до злочинів на Донбасі

Україна перевірить затриманих у Білорусі бойовиків з ПВК Вагнер на причетність до скоєння злочинів на Донбасі.
Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
Він зустрівся із в.о. керівника українського посольства у країні та розповів про ситуацію стосовно затримання росіян.
– Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні, – йдеться у повідомленні.
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В Офісі президента також відреагували на ситуацію: Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території.
У повідомленні зауважили – щодо затриманих росіян Служба безпеки України зібрала достатньо доказів.
Консультації з білоруською стороною тривають.
Затримання бойовиків ПВК Вагнер у Білорусі
Вночі 29 липня під Мінськом затримали 32 бойовиків ПВК Вагнер. Усі члени кампанії – росіяни, наразі вони дають свідчення білоруським правоохоронцям.
У Слідчому комітеті Республіки Білорусь заявили, що вони готували масові заворушення в зв’язці з Сергієм Тихановським.
За деякими даними, затримані бойовики воювали на Донбасі на боці найманців РФ проти української сторони.
Незабаром буде ініційовано питання екстрадиції затриманих в Білорусі росіян до України.