Національний банк України підвищив офіційний курс євро до гривні, тоді як долар залишається стабільним.
На 30 липня НБУ встановив курс 27,68 грн/1$ – порівняно із попереднім днем вартість не змінилася.
Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 30 липня, зафіксувалося на 32,46 грн/1€.
Читайте: Криза любить готівку: у якій валюті зберігати гроші та що не так з доларом
Курс валют в Україні від НБУ на 30.07:
- $1 – 27,68 грн;
- €1 – 32,46 грн;
- 1 польський злотий – 7,34 грн;
- 10 російських рублів – 3,82 грн.
Яким буде курс гривні восени
Наприкінці липня національна валюта показала чи не найбільше падіння з початку року – у час затишшя на валютному ринку.
Експерти схиляються до думки, що курс гривні восени 2020 року може продовжити своє падіння, і долар може підскочити до 30 грн.
Зокрема, це пов’язано із кадровими змінами в НБУ.
В фінансовому комітеті Верховної Ради прогнозують майбутнє просідання гривні на 10%.