Національний банк України підвищив офіційний курс євро до гривні, тоді як долар залишається стабільним.

На 30 липня НБУ встановив курс 27,68 грн/1$ – порівняно із попереднім днем вартість не змінилася.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 30 липня, зафіксувалося на 32,46 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 30.07:

$1 – 27,68 грн;

€1 – 32,46 грн;

1 польський злотий – 7,34 грн;

10 російських рублів – 3,82 грн.

Яким буде курс гривні восени

Наприкінці липня національна валюта показала чи не найбільше падіння з початку року – у час затишшя на валютному ринку.

Експерти схиляються до думки, що курс гривні восени 2020 року може продовжити своє падіння, і долар може підскочити до 30 грн.

Зокрема, це пов’язано із кадровими змінами в НБУ.

В фінансовому комітеті Верховної Ради прогнозують майбутнє просідання гривні на 10%.