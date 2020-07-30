З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 30 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 1 197 людей. Загалом у країні вже 68 794 випадки зараження.