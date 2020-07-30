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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 30 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 1 197 людей. Загалом у країні вже 68 794 випадки зараження.

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10:02 - 30 липня

У Києві станом на 30 липня зафіксували 8 131 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу 199 людей захворіли на Covid-19.

За весь час пандемії у столиці від ускладнень, які викликає коронавірус, померли 132 людини. За останню добу летальні випадки не фіксували.

2 877 пацієнтів одужали, 5 122 – перебувають на лікуванні.

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09:05 - 30 липня

30 липня зафіксовано 1 197 позитивних тестів на Covid-19. Загальна кількість хворих в Україні досягла 68 794 осіб.

Померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 673 українця, з них 23 — за минулу добу.

Одужали за день 760 осіб, а загалом — 38 154. Зараз хворіють 28 967 українців.

Найгірша статистика у Києві, де 199 нових випадків, 131 – у Львівській, 105 — у Рівненській та 104 — в Івано-Франківській областях.

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23:40 - 29 липня

Коронавірус виявили у заступника Саакашвілі Олександра Ольшанського.

Про це повідомили в Офісі простих рішень і результатів: позитивний тест Ольшанський отримав ще 22 липня.

Інформація про його стан і перебіг хвороби наразі відсутня.

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23:13 - 29 липня

У Тернопільській області чоловік захворів на коронавірус втретє.

Начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук додав, що кількість таких випадків за останні місяці зростає.

Станом на кінець липня у певних регіонах області спостерігається агресивність вірусу. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.

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21:30 - 29 липня

В Україні у переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Також він наголосив, що наразі МОЗ розробляє всі необхідні заходи безпеки.

За словами Степанова, для отримання якісної освіти перебування дітей у школі є необхідною умовою. Однак мають бути чітко встановлені правила, які створять безпечні для навчання умови.

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19:11 - 29 липня

Коронавірус в КПІ виявили ще у 81 курсанта, які навчаються та мешкають в гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації.

Станом на середу, 29 липня, на Covid-19 хворіють 133 курсанти.

Десятеро із них лікуються у столичних лікарнях, всі інші – у гуртожитку КПІ, під наглядом медиків.

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18:03 - 29 липня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі нагадав, куди українцям можна летіти у відпустку.

Наразі ситуація щодо поїздок за кордон така:

  • Болгарія дозволяє в’їзд за наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого протягом 72 годин до прибуття.
  • Туреччина, Єгипет – в’їзд і повернення без обмежень.
  • Чорногорія, Албанія – 14-денна самоізоляція після прибуття в Україну.
  • Хорватія вимагає обов’язковий негативний ПЛР-тест при в’їзді зроблений протягом останніх 48 годин.

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16:39 - 29 липня

В Криму на коронавірус від початку пандемії захворіли 1 505 людей, з них 342 – в Севастополі. Загалом від хвороби померли 42 пацієнти.

 

 

 

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13:19 - 29 липня

10 областей України не відповідають критеріям для послаблення карантину.

За інформацією МОЗ, складною ситуація залишається у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, в Закарпатській області завантаженість ліжок перевищує допустимий показник і становить 65,27%.

А у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях перевищує встановлене значення динаміка поширення хвороби.

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12:14 - 29 липня

В Івано-Франківську складна ситуація з кількістю ліжок у міських лікарнях. Про це повідомила керівник управління охорони здоров’я міста Марія Бойко.

Водночас у регіоні підтвердили 4 342 випадки інфікування коронавірусом, за добу – 118 нових.

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