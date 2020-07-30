Станом на 30 липня на коронавірус в Україні за добу захворіли 1 197 людей. Це новий антирекорд для нашої країни. Загальна кількість хворих на Covid-19 становить 68 794.

Померли від ускладнень 1 673 українці, одужали від початку епідемії 38 154 пацієнтів.

За минулу добу найбільшу кількість хворих зафіксували у Києві (199 нових випадків), Львівській (131), Рівненській (105), та в Івано-Франківській (104) областях.

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Зокрема, у Києві найбільшу кількість хворих на Covid-19 зафіксували у Солом’янському (95) та Деснянському (25) районах.

Мер столиці Віталій Кличко антирекорд пояснив спалахом коронавірусу у гуртожитку НТУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання. З них 19 людей госпіталізували.

Відкриття дитячих таборів в Україні

Дитячим таборам в Україні дозволять працювати тільки після того, як з 1 серпня Україну поділять на спеціальні чотири зони, відповідно до яких послаблюватимуть або посилюватимуть карантин.

Але відкриють оздоровчі заклади тільки в областях, які увійдуть до зеленої і жовтої зони. Вирішуватиме це питання місцева влада, вона ж контролюватиме виконання протиепідемічних вимог.

Київ на межі повернення до більш жорсткого карантину

Враховуючи ситуацію в столиці, через значне зростання інфікованих протягом останніх днів можуть посилити карантин.

Наразі Київ наближається до помаранчевої зони. Це означає, що з 1 серпня у столиці можуть заборонити відвідувати розважальні заклади та ресторани вночі, планову госпіталізацію в лікарнях, роботу спортзалів і дитячих таборів.

Яка ситуція з коронавірусом в інших областях і як проходить карантин в Україні, ви можете переглянути в текстовому онлайні на Фактах ICTV.