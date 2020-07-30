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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус виявили у заступника Саакашвілі Ольшанського

Олександр Ольшанський, заступник голови Офісу простих рішень і результатів Михеїла Саакашвілі, захворів на коронавірус.

Зазначається, що тест на Covid-19 показав позитивний результат ще минулої середи, 22 липня.

Олександр Ольшанський захворів на коронавірус

Інформація про його стан і перебіг хвороби наразі відсутня.

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Олександр Ольшанський став заступником Саакашвілі 7 травня, коли екс-президента Грузії було призначено головою Виконавчого комітету Національної ради з реформ.

Також на коронавірус захворів Данило Гетманцев, нардеп фракції Слуга народу – про це стало відомо у вівторок, 28 липня.

Він повідомив про це у своїх соцмережах та попросив пройти тест на Covid-19 усіх своїх близьких та колег, які недавно могли контактувати з ним.

Станом на ніч 30 липня в Україні кількість випадків коронавірусу перевищила 67 тис.

Фото: Alexandr Olshanskiy

Джерело: The Бабель

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