Кабінет міністрів України розгляне питання надання державного статусу ісламським та іудейським і католицьким релігійним святам.
Можуть зробити державними святами Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Хануку, Великдень християн західного обряду, йдеться в указі №303/2020 президента Володимира Зеленського від 30 липня.
Уряд вивчить це питання і виробить пропозиції щодо взаємодії з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті.
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Після розробки проект закону, його внесуть на розгляд Верховної Ради.
Курбан-байрам і Ураза-байрам
Ісламські свята Курбан-байрам і Ураза-байрам пообіцяв зробити державними президент Володимир Зеленський 18 травня, під час святкування річниці депортації радянською владою кримських татар.
Тоді ж він погодив кандидатуру Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.