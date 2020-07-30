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Факти / Україна / Суспільство

Курбан-Байрам, Песах та Ханука можуть стати державними святами – указ Зеленського

Кабінет міністрів України розгляне питання надання державного статусу ісламським та іудейським і католицьким релігійним святам.

Можуть зробити державними святами Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Хануку, Великдень християн західного обряду, йдеться в указі №303/2020 президента Володимира Зеленського від 30 липня.

Уряд вивчить це питання і виробить пропозиції щодо взаємодії з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті.

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Після розробки проект закону, його внесуть на розгляд Верховної Ради.

Курбан-байрам і Ураза-байрам

Ісламські свята Курбан-байрам і Ураза-байрам пообіцяв зробити державними президент Володимир Зеленський 18 травня, під час святкування річниці депортації радянською владою кримських татар.

Тоді ж він погодив кандидатуру Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

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