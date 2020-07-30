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Факти / Україна / Суспільство

Київ на межі помаранчевої карантинної зони: що можуть закрити

У Києві через значне зростання інфікованих в останні дні можуть посилити карантин.

Згідно зонуванню, яке передбачає адаптивний карантин з 1 серпня, Київ наближається до помаранчевої зони.

Про це повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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– Київ опиниться на кордоні – між жовтою і помаранчевою зонами, – заявив Рубан.

Помаранчева зона передбачає заборону на відвідування розважальних закладів та ресторанів вночі. Також забороняється планова госпіталізація в лікарнях, робота спортзалів, дитячих таборів.

Також помаранчева зона передбачає й обмеження, які їй передують: масковий режим, заборона на відвідування будинків престарілих, лікарень, соціальних установ.

Адаптивний карантин в Україні з 1 серпня

22 липня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня і ухвалив рішення поділити країну на чотири зони епідемічної небезпеки.

Зокрема, в Україні тепер існує зелений, жовтий, помаранчевий і червоний рівні.

Це зроблено для того, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров’я.

Детально про зони адаптивного карантину в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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