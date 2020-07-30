Київські податківці підвищують інклюзивність послуг

У рамках ініціативи з підвищення інклюзивності послуг Головне управління ДПС у м. Києві розіслало двом тисячам платників податків роз’яснювальну листівку щодо можливостей роботи в Електронному кабінеті на сайті ДПС і підписало меморандум про співпрацю та партнерство зі Спілкою громадських організацій людей з інвалідністю Києва. Про це відомство повідомляє в Facebook.

– Для нас здоров’я та комфорт платників податків на першому місці. У рамках меморандуму зі Спілкою громадських організацій людей з інвалідністю ми організували проведення семінарів у центрах обслуговування платників податків щодо особливостей обслуговування різних категорій відвідувачів. Завдяки партнерству ми зможемо ефективніше удосконалювати сервісну складову, а саме – сприяти впровадженню нових підходів у роботі з суб’єктами господарювання, які є особами з інвалідністю, – зазначає начальниця управління Злата Лагутіна.

У поширенні роз’яснювальних матеріалів щодо можливостей роботи в Електронному кабінеті на сайті ДПС податківцям допомогли Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві та Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у м. Києві.

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Для підвищення інклюзивності податкових послуг проведено аудит зареєстрованих суб’єктів господарювання, які є особами з інвалідністю, зокрема, у розрізі можливих каналів зворотнього зв’язку.

– Всього таких підприємців 2 048, з них 330 вказали електронні адреси під час реєстрації. Вони отримали роз’яснювальні матеріали електронною поштою, а решті відправлено звичайні листи, – повідомляють податківці.

Крім того, на сайті Головного управління ДПС у м. Києві створено банер Інформація для осіб з інвалідністю, який веде до розділу з тематичними матеріалами. Днями цей розділ був доповнений роз’яснювальними відео: Електронний кабінет – зручний сервіс від податкової, Як отримати електронний цифровий підпис.

Ці відео розміщено також на моніторах приміщень ЦОП і на офіційних сторінках Головного управління ДПС у м. Києві у соцмережах Facebook та YouTube.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Злата Лагутіна в Facebook пообіцяла удосконалити податкові сервіси для людей з особливими потребами, реагуючи на резонансну публікацію Миколи Подрезана.

Після цього Лагутіна та очільник Державної податкової служби України Олексій Любченко зустрілися з Подрезаном та його адвокатом Ярославом Романчуком у ЦОПі Печерського району і обговорили шляхи підвищення інклюзивності податкових сервісів.

До слова, раніше ми писали про те, як отримати групу інвалідності під час карантину.