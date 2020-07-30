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Факти / Україна

Майже 200 за добу: у Києві зафіксували рекордну кількість хворих на Covid-19

У Києві станом на 30 липня зафіксували 8 131 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу 199 людей захворіли на Covid-19.

За весь час пандемії у столиці від ускладнень, які викликає коронавірус, померли 132 людини. За останню добу летальні випадки не фіксували.

2 877 пацієнтів одужали, 5 122 – перебувають на лікуванні.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 30 липня кількість хворих становить 68 794.

1 197 позитивних тестів на Covid-19 за добу. Померли – 1 673 українці, з яких 23 – за минулу добу.

Одужали за день 760 людей, а загалом – 38 154.

Фото: Dreamstime

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