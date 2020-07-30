Ми попереджали: МЗС України про затримання найманців Вагнера у Білорусі

МЗС України відстежує ситуацію із затриманням найманців ПВК Вагнера.

– Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу.

Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів, – наголосили у міністерстві закордонних справ.