Ми попереджали: МЗС України про затримання найманців Вагнера у Білорусі

МЗС України відстежує ситуацію із затриманням найманців ПВК Вагнера.
– Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу.
Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів, – наголосили у міністерстві закордонних справ.
Дипломати наголошують, що Україна підтримує суверенітет і незалежність Білорусі та всебічно розвиває добросусідські відносини.
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Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами.
Затримання бойовиків ПВК Вагнера
29 липня стало відомо, що у Білорусі затримали понад 30 найманців ПВК Вагнера, які приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання бойовиків надзвичайною ситуацією та обурився на російських журналістів.
Керівництво Білорусі відкрило кримінальну справу проти затриманих під Мінськом найманців російської ПВК Вагнера, підозрюючи їх у підготовці теракту. Усі 32 особи уже дають свідчення.