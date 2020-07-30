Окупанти за добу один раз порушили перемир’я на Донбасі. Зокрема, постріл з підствольного гранатомету зафіксовано в районі Новолуганського.

Це був провокативний постріл, тому сили ООС на нього не відповідали.

За три доби режиму припинення вогню поранених та загиблих серед військових ЗСУ немає.

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З початку доби 30 липня ворог один раз стріляв з гранатомета поблизу Новотошківського, а також використав стрілецьку зброю.

Ситуація на Донбасі нині повністю контрольована.

У перший день перемир’я на Донбасі 27 липня ОБСЄ зафіксувало 111 порушень.

Серед них – 21 вибух. Також у Луганській області 21 з 22 одиниць озброєння бойовиків не перебувала на потрібній дистанці від лінії розмежування.

Більш того, російські найманці обмежували пересування спостерігачів ОБСЄ.

Про повне припинення вогню на Донбасі сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.