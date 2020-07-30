Піскун став радником генпрокурора Венедіктової

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун став позаштатним радником генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Першим про призначення Піскуна розповів у себе на Facebook екс-генпрокурор Юрій Луценко. Згодом цю інформацію підтвердили у Офісі генпрокурора.

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61-річний Піскун тричі обіймав посаду генерального прокурора. Керував прокуратурою за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Був народним депутатом у 2006 та 2007 роках за списком Партії регіонів.

100 днів роботи Офісу генпрокурора

Голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова каже, що 28 корупціонерів отримали тюремні терміни навесні 2020 року.

Венедиктова також відзначила розкриття злочинів у земельній та бюджетній сферах, а також реформу прокуратури.

Серед результатів роботи генпрокурора – справа Катерини Гандзюк. Нині головний підозрюваний сидить у слідчому ізоляторі та триває суд.

Джерело: Юрій Луценко